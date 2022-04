Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron a voté au Touquet

Plus de 48 millions de Français sont appelés pour se rendre aux urnes, ce dimanche 24 avril, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Comme lors du premier tour, le président-candidat Emmanuel Macron a voté ce dimanche au Touquet, vers 13h10. Et ce, quelques instants après son adversaire Marine Le Pen qui a fait de même à Hénin-Beaumont, à une centaine de kilomètres plus à l'est.

Pour rappel, Emmanuel Macron vote dans cette ville balnéaire du nord de la France, car il y résidait depuis 2001, et ce, jusqu'au moment de s'installer à l'Élysée en 2017. Né à Amiens, c'est aussi dans cette ville qu'il avait décidé d'épouser sa compagne Brigitte Trogneux en octobre 2007.

Une fois encore, le président-candidat a dû fendre la foule pour aller jusqu'au bureau de vote. Malgré la localisation proche de son domicile, il a été conduit en voiture - pour des raisons de sécurités - jusqu'à la salle des Quatre Saisons.

Le bulletin du candidat Macron a été déposé dans l'urne à 13h10, photos à l'appui. Comme le 10 avril dernier, les résultats du second tour sont attendus dès 20h, ce dimanche soir, avec les estimations des instituts de sondage. La journée électorale est à suivre en direct sur RTL et sur RTL.fr.