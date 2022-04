L'abstention progresse continuellement depuis 2007. Au second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril, elle s'établit à 28% à 20h, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, le taux d'abstention était de 26,31% au premier tour de l'élection le 10 avril dernier.

Sans atteindre le record de 1969 (31,1%), l'abstention reste historique. Les Français ne se sont jamais si peu déplacés aux urnes. Cinq ans plus tôt, à l'occasion du même duel opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'abstention s'élevait à 25,44%, soit trois points de moins qu'en 2022.

"Au fond, c'est l'histoire qui se réécrit, a déclaré Pierre-Hadrien Bartoli sur RTL, directeur des études politiques de Harris. Comme en 2017, on a à nouveau une baisse de la participation : plus de gens qui s'abstiennent au second tour, leur candidat de premier tour n'a pas été qualifié, ils ont du mal à trouver une forme de compromis, à trouver un second choix et décident de laisser aux autres de sélectionner le ou la future Présidente".