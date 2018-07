publié le 26/04/2017 à 17:39

Dimanche 23 avril, ils étaient 500.000 Français de l'étranger à se rendre aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Pour l'occasion, 866 bureaux de vote avaient été installés dans 450 sites. Un chiffre important qui semble toutefois insuffisant au regard de l'immense file d'électeurs à Montréal, où les 57.000 électeurs ont dû patienter jusqu'à deux heures pour atteindre le seul lieu de vote, qui accueillait les 24 bureaux de vote de la ville.



Pour ce premier tour, c'est l'abstention qui l'a emporté, puisque 56% des 1,2 million de Français installés à l'étranger ne se sont pas déplacés, selon les chiffres fournis par le ministère des Affaires étrangères. Toutefois, la participation est en augmentation de 6% par rapport l'élection en 2012. Les Français de l'étranger ont placé Emmanuel Macron en tête du scrutin avec 40,40% des voix, devant François Fillon (26,32%) et Jean-Luc Mélenchon (15,83%).

Marine Le Pen arrivée en deuxième place du premier tour, n'a pas été plébiscitée par les Français de l'étranger et n'atteint que la 5e place avec 6,48%, derrière Benoît Hamon (6,87%).



Les résultats des Français de l'étranger pour le 1er tour de la présidentielle Crédit : Ministère de l'Intérieur

Dans le détail, Emmanuel Macron l'emporte dès le premier tour dans plusieurs pays. Aux États-Unis, il récolte 51,13% des suffrages, 51,12% au Royaume-Uni, 51,26% en Suède, 51,89% en Algérie ou encore 52,31% au Zimbabwe.



Si Marine Le Pen accède au second tour de cette présidentielle avec 21,30%, elle n'a pas convaincu les Français de l'étranger, même si elle améliore son score par rapport à 2012, passant de 5,95% à 6,48%. La candidate du Font national réalise ses meilleurs scores en Biélorussie (27,42%), à Djibouti (27,21%) et à Monaco (23,42%).

Fillon en tête en Russie et au Proche-Orient

Éliminé de la présidentielle avec 20,01% des voix, François Fillon réalise un très bon score en Russie avec 44,28% et distance largement Emmanuel Macron (24,74%) et Marine Le Pen (13,89%). Le candidat Les Républicains arrive également en première place au Proche-Orient. Au Liban, l'ancien Premier ministre obtient 60,41% des voix, 40,31% aux Émirats Arabes Unis, 37,75% à Bahreïn ou encore 32,9% au Koweït. En Syrie il obtient même 74,42% des voix. Un résultat à ramener aux seuls 43 suffrages exprimés.



Du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est en Amérique latine et en Amérique du Sud qu'il faut chercher pour trouver ses meilleurs scores. Il réalise 26,7% à Cuba, 27,54% en Bolivie ou encore 28,82% en Équateur. Malgré sa proximité avec le régime de Hugo Chávez, le candidat de la France insoumise ne récolte que 6,85% des voix au Venezuela, pays frappé par de fortes contestations depuis plusieurs semaines.