publié le 22/04/2017 à 21:46

Les quelque 2.600 bureaux de vote d'outre-mer ont commencé à ouvrir peu à peu leurs portes de part et d'autre du globe. Si le scrutin pour cette première étape du scrutin présidentiel ne se déroule que dimanche 23 avril en France métropolitaine, il a lieu dès ce samedi 22 avril dans une moitié des territoires ultramarins : Saint-Pierre-et Miquelon, où le coup d'envoi a été donné à huit heures heure locale (midi heure de Paris), Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et la Polynésie française. Les Français habitant le continent américain ont également commencé à voter depuis la mi-journée et les électeurs sont très nombreux à s’être mobilisés.



Dans plusieurs villes du Canada, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote. Certains observateurs rapportent une attente de deux à trois heures pour glisser son bulletin dans l’urne. En Amérique du Nord, un service d’ordre très important a été déployé pour encadrer ses élections. À New-York, des voitures de la police new-yorkaise surveillaient les bureaux de vote de la Cinquième avenue. Cette année, près de 1,3 million de Français vivant à l’étranger sont attendus dans les bureaux de vote, alors qu’ils n’étaient que 385.000 il y a quinze ans.

Mobilisation d'ampleur, dés la première heure, en Amérique du Nord

Pour le scrutin #Presidentielle2017 ¿¿

Ici à #Montreal pic.twitter.com/Y84mT6ByC3 — Frédéric Lefebvre (@FLefebvre_RF) 22 avril 2017

