publié le 23/04/2017

Près de 47 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle dimanche 23 avril. D'après les estimations Kantar Sofres-OnePoint, Marine Le Pen obtient 22% des voix. Elle se tient juste derrière Emmanuel Macron, qui récolte quant à lui 23% des voix ; et quelques points devant François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, qui enregistre chacun 19% des voix, toujours selon les estimations. En 2012, alors qu'elle briguait l'Élysée pour la première fois, la présidente du Front national avait obtenu 17,9% des suffrages exprimés.



Après avoir passé plusieurs années à tenter de lisser l'image du Front national qu'elle préside depuis 2011, la fille de Jean-Marie Le Pen a mis un coup de barre à droite en toute fin de campagne, privilégiant ainsi les thèmes de prédilection du parti d'extrême droite : sécurité, identité et immigration.

