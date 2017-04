publié le 23/04/2017 à 20:00

La droite va probablement être absente du deuxième tour de l'élection présidentielle pour la première fois depuis 1974. Lors du premier tour du scrutin, ce dimanche 23 avril, François Fillon recueille 19% des voix, d'après les estimations Kantar Sofres-OnePoint. Le candidat de la droite et du centre est pour l'instant devancé par Emmanuel Macron (En Marche !) avec 23%, Marine Le Pen (Front national) à 22%. Il devance Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), lui aussi à 19%. L'épilogue d'une campagne agitée pour l'ancien premier ministre, fragilisé par sa triple mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse.



Ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon était l'un des premiers à se lancer dans la primaire de la droite et du centre, après la guerre fratricide avec Jean-François Copé pour la tête de l'UMP. Alors qu'il avait fait toute sa campagne en tant que troisième homme, derrière les deux favoris (Sarkozy et Juppé), il est sorti grand vainqueur du premier tour. Poursuivant sur sa lancée, François Fillon a remporté le second tour, devenant ainsi le candidat officiel des Républicains.

La suite de sa campagne a été nettement moins idyllique. Le 16 janvier, Le Canard Enchaîné a révélé des soupçons d'emplois fictifs qui pèseraient sur certains de ses proches. Le candidat et son épouse Penelope ont été mis en examen dans cette affaire.



