publié le 28/06/2020 à 22:06

Jean-Luc Moudenc (LR-LaREM) revendique sa victoire à Toulouse à une courte majorité devant l'écologiste Antoine Maurice (union de la gauche).

Lors du premier tour le 15 mars dernier, le maire sortant Jean-Luc Moudenc (LR) avait obtenu 36,18% des votes. Il avait ainsi devancé Antoine Maurice (EELV-FI) avec 27,56% des voix et Nadia Pellefigue (PS-PCF) qui avait obtenu 18,53% des suffrages. L'ancien maire Pierre Cohen de Génération.s, avait quant à lui été relégué avec ses 5,66%.

Début juin, Nadia Pellefigue, arrivée troisième lors du premier tour, s'est retiré de la course ouvrant ainsi la voie à un duel entre Les Verts et Les Républicains. Lors du dernier scrutin en 2014 Jean-Luc Moudenc (UMP) l'avait emporté au second tour avec 52,06% des voix face à Pierre Cohen (PS) qui avait obtenu 47,94% des suffrages.

Toulouse fait partie des villes qui ont basculé à droite aux dernières élections de 2014, après un mandat de gauche. De 1971 à 2008, la ville a été dirigée par la droite, bien qu'elle soit plutôt de gauche. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon (29 %) est arrivé devant Emmanuel Macron (27 %), François Fillon (18 %) et Benoît Hamon (10 %).

Toulouse est la préfecture de la région Occitanie. "La Ville rose" compte quelque 480.000 habitants, alors que son aire métropolitaine en compte près de 1,4 million.

