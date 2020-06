Toulouse : trois individus volent le portable de permanence du parquet

publié le 20/06/2020 à 15:59

Ils pensaient voler un simple téléphone, c'est finalement celui du parquet qui a été dérobé depuis le sac à main d'une des vice-procureures de Toulouse. Les moyens pour retrouver les délinquants ont été importants pour un simple téléphone.

Jeudi 11 juin, l'une des vice-procureures revenait de sa pause déjeuner à proximité du palais de justice quand trois jeunes en capuche se sont approchés d'elle et lui ont subtilisé un téléphone portable dans son sac, raconte La Dépêche du Midi. La magistrate a réquisitionné les vidéo surveillance de la compagnie de métro qui a permis de remonter la trace des trois individus.

Les voleurs ont été localisés le lendemain, contrairement au téléphone qui a été vendu. Deux d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire tandis que le troisième a été mis en détention.

En comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Toulouse, le parquet a demandé 13 et 16 mois de prison. Finalement, seul l'homme qui a mis la main dans le sac de la magistrate a été condamné à deux mois d'emprisonnement et la révocation d'un sursis de quatre mois pour des faits de vol et de recel.