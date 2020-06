Résultats municipale à Dijon : Rebsamen revendique la victoire

publié le 28/06/2020 à 23:22

L'ancien ministre du Travail de François Hollande François Rebsamen revendique la victoire au second tour de l'élection municipale à Dijon. Selon lui, son alliance avec le Modem remporte 66% des voix. Il avance que le candidat de la droite, Emmanuel Bichot a recueilli 34% des suffrages et que l'écologiste a obtenu 22%.

Lors du premier tour, le 15 mars dernier, François Rebsamen (Union de la gauche) a obtenu 38,25 % des suffrages, devant le candidat Les Républicains Emmanuel Bichot avec 19,91 % des votes. La candidate écologiste arrivée en troisième position avec 15,10 % des voix s'est maintenue.

Lors de la précédente élection, en 2014, François Rebsamen avait été élu avec 52,84 % des voix devant son adversaire issu de l'union de la droite Alain Houpert qui avait réalisé un score de 34,03 % des voix. Le candidat Front national Édouard Cavin avait obtenu 13,13 % des voix.

Au second tour des élections législatives de 2017, LaREM avait fait un score confortable de 55 % dans la première et la seconde circonscription et même 72 % dans la troisième circonscription (contre un candidat Front national).

Dijon est la préfecture de la Côte-d'Or et l'un des chef lieu de la région Bourgogne-Franche-Comté. La ville compte 156.000 habitants. François Rebsamen est maire de la ville depuis 2001. Avant lui, Robert Poujade a assumé cette fonction pendant 30 ans.

