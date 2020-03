Résultats municipales 2020 à Saint-Étienne : le maire sortant Gaël Perdriau en tête

publié le 16/03/2020 à 00:12

Lors du premier tour de ces élections municipales, dimanche 15 mars, le maire sortant a devancé la course, avec 46,88% des voix, devant le candidat Pierrick Courbon (PS-PCF; 21,3%). Lors du précédent scrutin en 2014, Gaël Perdriau (union de la droite) l'avait emporté avec une courte majorité relative de 48 % des voix au second tour. Il avait ainsi distancié Maurice Vincent (union de la gauche, 40 %) et Gabriel De Peyrecave (FN, 12 %).

Saint-Étienne a basculé à droite en 2014 après six ans de gouvernement socialiste. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon (25 %) est arrivé devant Emmanuel Macron (25 %), François Fillon (18 %) et Marine Le Pen (17 %).

Saint-Étienne est la préfecture du département de la Loire. La ville compte quelque 173.000 Stéphanois, alors que son aire urbaine compte environ 520.000 habitants.

Tous les candidats à Saint-Étienne

Gaël Perdriau (Les Républicains) 46,88%

Pierrick Courbon (Parti socialiste et Parti communiste français) 21,3%

Sophie Robert (Rassemblement national) 9,24%

Olivier Longeon (Europe écologie-Les Verts) 12,42%

Andrée Taurinya (La France insoumise et Nouveau parti anticapitaliste) 3,14%

Patrick Revelli (La République en marche) 4,72%

Romain Brossard (Lutte ouvrière) 1,06%

Zahra Bencharif (Parti radical de gauche) 1,22%