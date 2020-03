Résultats municipales 2020 à Nantes : la maire sortante Johanna Rolland en tête

publié le 16/03/2020 à 00:24

Lors du précédent scrutin en 2014, la maire sortante Johanna Rolland (PS) l'avait emporté au second tour, avec 56.21% des voix, devant Laurence Garnier (UMP; 43.78%). Lors de ce premier tour, dimanche 15 mars, elle est en tête du scrutin avec plus de 31% des voix.

À Nantes la tendance politique est de gauche. Depuis 1989 la ville est dirigé par des maires PS. Jean-Marc Ayrault détient le record de longévité à la tête de la municipalité nantaise : 23 ans de 1989 à 2012. La maire actuelle Johanna Rolland, est la première femme à diriger la municipalité.

Nantes est le chef-lieu du département de la Loire-Atlantique et la préfecture de la région Pays de la Loire. La ville compte quelque 310.000 nantais et son agglomération urbaine rassemble plus de 961.000 habitants.

Tous les candidats à Nantes

Nicolas Bazille (LO) 0,61%

Riwan Chami (NPA) 0,88%

Margot Medkour (Nantes en commun) 8,94%

Johanna Rolland (PS) 31,36%

Julie Laernoes (EELV) 19,58%

Valérie Oppelt (LaREM) 13%

Laurence Garnier (LR) 19,93%

Hugo Sonnier (UPR) 0,91%

Eléonore Revel (RN) 4,76%