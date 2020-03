Résultats municipales 2020 à Montpellier : Saurel et Delafosse au coude à coude

publié le 15/03/2020 à 23:47

Philippe Saurel, le maire sortant divers gauche de Montpellier, serait en tête des suffrages du premier tour avec 18,2%, de peu devant la liste PS-PCF Michaël Delafosse à 17%. Le président du club de rugby de la ville Mohed Altrad est également qualifié pour le deuxième tour avec 13,20 % des voix. Les deux listes écologistes et la liste LaREM sont en revanche éliminées.



Lors du précédent scrutin en 2014, le maire sortant Philippe Saurel (DVG) l'avait emporté au second tour, avec 37.54% des voix, devant Jean-Pierre Moure (Union de la Gauche 27,39%), Jacques Domergue (Union de la Droite; 25,87%) et France Jamet (FN; 9,18%)

À Montpellier le paysage politique pour ces élections municipales est pour le moins atypique. Le maire sortant à tarder à officialiser sa candidature, les Verts se disputent trois listes, et un milliardaire et un youtubeur roi du canular, sont candidats. La ville de Montpellier compte 14 listes, contre 9 aux élections de 2014.

Montpellier est la préfecture du département de l'Hérault. La ville compte quelque 285.120 Montpelliérains et son agglomération urbaine rassemble 607.896 habitants.

Retrouvez tous les résultats des élections municipales dans notre module mis à jour en temps réel.

Tous les candidats à Montpellier

Sylvie Trousselier (POID) 0,1%

Philippe Saurel (Divers gauche) 18,2%

Coralie Mantion (EELV) 7,30 %

Mohed Altrad (Sans étiquette) 13,20 %

Michaël Delafosse (PS-PCF-PRG) 17%

Patrick Vignal (LaREM) 5%

Alenka Doulain (Sans étiquette, soutenu par LFI) 10%

Clothilde Ollier (Géneration.s - LDRG -LFI) 8,10 %

Alex Larue (LR-UDI) 3,80 %

Olaf Rokvam (extrême droite) 5%

Jean-Louis Roumégas (EELV dissident) 1,70 %

Kamy Nazarian (UPR) 0,7%

Rémi Gaillard (Sans étiquette) 9,24 %

Maurice Chaynes (LO) 0,5%