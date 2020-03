Municipales 2020 : les enjeux locaux, première motivation du vote

publié le 15/03/2020 à 21:57

Les élections municipales sont bien un scrutin local, et cela est clair dans la tête de ceux qui ont voté ce dimanche 15 mars. Ainsi, les éléments qui ont beaucoup joué dans le choix de la majorité des votants sont les enjeux locaux (58 %) et le projet des candidats (54 %) selon un sondage Harris Interactive/Epoka pour RTL, LCI et TF1.

La volonté de changer les choses dans la commune (47 %) et le bilan du maire (46 %) ont aussi joué pour beaucoup dans le choix des votants. En revanche, les candidats, que ce soit leur personnalité (34 %), leur étiquette politique (20 %) ou leur notoriété (18 %), ont joué pour beaucoup dans le choix de peu de votants.

Les enjeux nationaux n'ont joué pour beaucoup que dans le choix de 20 % des votants. Par ailleurs, seuls 16 % des abstentionnistes ne se sont pas rendus dans les bureaux de vote pour exprimer un mécontentement vis-à-vis de l'exécutif.

Les enjeux locaux, premier moteur du choix des électeurs aux municipales 2020 Crédit : Harris Interactive/Epoka pour RTL, LCI et TF1.

Chez les votants, trois thèmes se sont imposés dans le choix des votants : la sécurité, le cadre de vie et l'environnement. La sécurité a notamment joué chez les électeurs d'extrême-droite (68 %), de droite (46 %) et du centre (40 %). Chez les électeurs de gauche, c'est clairement l'environnement qui s'impose (46 %).

La sécurité a motivé les électeurs du centre à l'extrême droite, l'environnement à gauche Crédit : Harris Interactive/Epoka pour RTL, TF1 et LCI

Cette enquête a été réalisée en ligne le 15 mars 2020 auprès de personnes inscrites sur les listes électorales dans les communes de 3.500 habitants et plus, issu d’un échantillon de 6.240 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.