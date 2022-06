Résultats législatives 2022 : "Nous allons devoir gouverner avec une logique de compromis", reconnaît Aurore Bergé sur RTL

Les premiers résultats du second tour des législatives sont tombés : Emmanuel Macron n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée. Entre ministres vaincus qui devront démissionner, les bons chiffres de la Nupes ou encore la percée historique du Rassemblement national, le gouvernement va être contraint de nouer de nombreuses alliances dans l'hémicycle durant le second quinquennat du chef de l'État.

Invitée de RTL dimanche 19 juin pour commenter les résultats et dresser une première esquisse des cinq prochaines années, Aurore Bergé assure que le pays est "dans une configuration politique et institutionnelle absolument inédite". Face à des blocs d'opposition conséquents, "nous allons devoir gouverner avec une logique de compromis, a avoué la députée des Yvelines, alors qu'on est habitué à avoir une majorité absolue qui n'a donc pas besoin d'autres arbitres".

"Dans la configuration qui se dessine, il va falloir qu'on aille chercher des compromis pour chaque texte, notamment les plus importants", a ajouté Aurore Bergé. Parmi les dossiers importants du second quinquennat d'Emmanuel Macron notamment, l'épineuse réforme des retraites. Le gouvernement pourrait donc devoir renoncer à certains points de ces textes, même s'il lui reste la carte du 49-3 ou, dans la plus extrême des situations, la dissolution de l'Assemblée nationale.

