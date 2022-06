Dimanche 19 juin avait lieu le second tour des élections législatives. Le gagnant de la soirée est le Rassemblement national qui a réussi à avoir 89 députés. Cela représente une avancée extraordinaire pour le parti de Marine Le Pen qui n'en avait que 7 jusqu'à présent, sans groupe parlementaire.

De plus, le Rassemblement national, qui cumule 23 millions d'euros de dette, va pouvoir se refaire grâce à ce score. En effet, chaque député rapporte à son parti politique 37.000 euros par an. Multiplié par les 89 députés élus, ça fait 3,2 millions d'euros qui tomberont dans les caisses du RN chaque année. Et cela concerne uniquement les débutés élus, puisque le nombre de voix obtenues par Marine Le Pen au premier tour ont déjà rapporté 7 millions d'euros par an à son parti. Le Rassemblement national va donc recevoir 10 millions d'euros de financement public par an pendant cinq ans, de quoi largement régler les problèmes de dette.

