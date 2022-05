Législatives 2022 : Nupes va se "battre contre toute forme de communautarisme", assure Olivier Faure sur RTL

Face aux accusations d'"islamogauchisme", notamment de la droite, Olivier Faure répond au nom du Parti socialiste et de la Nupes, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. "Le texte qui a été adopté est très clair", assure le Premier secrétaire du PS, invité du Grand Jury RTL, LCI, Le Figaro dimanche 8 mai. "Il rappelle que nous sommes un service républicain, laïc et que nous allons nous battre contre toutes les formes d'intégrisme et toutes les formes de communautarisme".

"Il y a parfois des soupçons, dans telle ou telle commune, de maires qui vont flatter le communautarisme, et il faut le réprouver", a-t-il affirmé, récusant le terme d'islamo-gauchisme "qui vient plutôt de la droite et de l'extrême droite pour disqualifier une partie de la gauche". "Je vois que par exemple Christian Estrosi, le maire de Nice et soutien du président de la République, chaque année il porte sur ses épaules la Vierge Marie et ça ne gêne personne", illustre Olivier Faure. "C'est quand même deux poids deux mesures". Il faut, selon lui, "défendre une communauté musulmane qui est tout le temps stipendiée, mise au ban alors qu'on ne sait pas très bien ce qu'on leur reproche".

"Il n'y a pas que la communauté musulmane en France", défend-il. "Je vois que dans certaines communes ce sont les Coptes, les Arméniens… Je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait forcément à focaliser exclusivement sur les uns ou sur les autres", ajoute Olivier Faure, avant de glisser un tacle à Éric Zemmour. "Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, il y a un pas que Zemmour a franchi, que je ne franchirai pas".

