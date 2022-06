Résultats législatives 2022 : dans les duels Nupes-RN, la majorité joue la carte du "cas par cas"

Comme après chaque premier tour d'élection, la question des alliances et des consignes de vote se pose. Une fois n'est pas coutume, le premier tour des élections législatives se soumet à cette règle. La réponse n'a, elle, rien d'évident. C'est notamment le cas pour la majorité présidentielle, ce dimanche 12 juin.

Selon les estimations Harris Interactive x Toluna pour RTL et M6, Ensemble et la Nupes sont au coude-à-coude à 25%. Alors que la bataille s'annonce féroce pour le second tour, que va faire la majorité présidentielle en cas de face-à-face entre la Nupes et le Rassemblement national ?

Invitée de RTL ce dimanche, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher n'a pas donné de consigne de vote pour les circonscriptions concernées par ce scenario. "On n'est pas propriétaire de ces électeurs. À titre personnel, j'ai toujours porté le front républicain", a-t-elle déclaré, sans jamais engager le reste du gouvernement. Même élément de langage pour le ministre de l'Europe Clément Beaune. "À titre personnel", il votera pour la gauche, afin de faire barrage au Rassemblement national, a-t-il expliqué.

Du "cas par cas"

Mais pas question de donner une réelle consigne de vote. La porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire a indiqué, sur France 2, que "la majorité est présente dans une écrasante majorité de circonscriptions" au second tour des élections législatives. Elle a cependant refusé de donner une consigne de vote pour le second tour. "C'est une question qui concerne très peu de circonscriptions (...) peut-être une dizaine", a-t-elle indiqué. Et d'ajouter : "Je pense que ce sont des débats locaux et que ce n'est pas, ce soir, un enjeu national".

Les candidats Ensemble se prononceront donc au cas par cas, évoquant une composition hétéroclite de la Nupes, dont certains candidats (ex-PS ou EELV notamment) sont jugés compatibles avec une consigne de vote, mais d'autres pas.

La première ministre Elisabeth Borne a effleuré du bout des lèvres l'idée d'une consigne de vote, mais s'est finalement ravisée. "Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité. J'appelle donc toutes les forces républicaines à se rassembler autour de ce projet et de nos candidats", a-t-elle déclaré.

La République En Marche a indiqué, auprès de l'AFP, qu'elle donnera des consignes de vote "au cas par cas". Une stratégie qui est une nouveauté pour la majorité présidentielle menée par Emmanuel Macron et qui montre l'intensité de la campagne à venir de l'entre-deux-tours.

