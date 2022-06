Législatives 2022 : comment expliquer l'abstention record du premier tour ?

52,5%. Le taux d'abstention pour le premier tour des élections législatives a atteint un record. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé ce dimanche 12 juin pour aller élire son député. Depuis 1993 avec 30,8%, l'abstention au premier tour des législatives ne cesse de croître et le mouvement s'est encore nettement accentué depuis 2007 (39,6%) et 2012 (42,7%) et surtout depuis 2017 (51,3%).

Selon le sondage Harris Interactive x Toluna pour RTL et M6, 25% des personnes qui ont décidé de s'abstenir l'ont fait car elles ne se reconnaissent dans aucun candidat. 23% pensent que cela ne changera pas grand-chose à la vie quotidienne. Autre raison évoquée dans notre sondage : 21% estiment que l'abstention est une manière d'exprimer un mécontentement sur la manière dont vont les choses en France.

Dans les autres explications avancées par les Français interrogés, 20% ont indiqué qu'il s'agissait d'une manière d'exprimer leur mécontentement à l’égard des personnalités politiques. 17% pensent que cela n’aura pas d’impact sur la situation en France.

