Rencontre Macron-Poutine : quel était le menu de leur dîner au Fort de Brégançon ?

publié le 20/08/2019 à 20:47

Ce qui suit risque de vous mettre l'eau à la bouche. Au menu du dîner servi à Valdimir Poutine lundi 19 août, un petit clin d’œil spécial pour le président russe reçu par Emmanuel Macron au Fort de Brégançon.

Le repas a débuté par une soupe de tomate glacée avec un sorbet noir de Crimée, suivie d'une entrée à base d'artichauts. Le plat principal était composé de veau accompagné de pommes de terre fondantes, tomates et un jarret confit avec des olives et des éclats d'anchois fumés. Le dessert était au chocolat, framboise et bergamote.

Le dîner, sous la houlette du Chef Arnaud Donckele 3 étoiles au Michelin et Chef à l'hôtel Cheval Blanc de St-Tropez, a apparemment été très apprécié par les deux chefs d'État. "Au retour des assiettes il n'y avait plus rien donc pour moi c'était un gros soulagement de voir que les assiettes étaient vraiment franchement raclées, grattées et même saucées avec du pain", confie le Chef étoilé sur RTL. "Je trouve ça plutôt sympa",ajoute-t-il.

"Avant de partir, on était alignés. Le Président a amené le Président Poutine à saluer toutes les équipes qui ont été extrêmement touchées et partiront avec un souvenir immuable", raconte le Chef Arnaud Donckele.