et AFP

publié le 22/11/2018 à 12:22

Détenteur d'actions au sein du groupe Renault, maîtrisant l'usage de la langue japonaise, Bruno Gollnisch estime avoir les atouts pour succéder au patron Carlos Ghosn, soupçonné de malversations financières. L'eurodéputé Rassemblement national (RN) a présenté mercredi 21 novembre sa candidature à la présidence du groupe automobile.



L'élu RN, qui parle japonais et affirme détenir 50 actions Renault achetées il y a plusieurs années, demande dans un communiqué la tenue d'une Assemblée générale du groupe et se déclare "candidat au conseil d'administration de Renault, et même, en tant que de besoin, à la présidence de cette société".

Se présentant en "cost killer (spécialiste de la réduction des coûts, ndlr) d'un nouveau genre", Bruno Gollnisch promet, s'il est élu, de réduire "des trois quarts la rétribution anormalement élevée" du président de Renault et d'indexer les revenus des dirigeants sur "la progression des revenus de tous les employés" et "le cours de l'action" de l'entreprise.

L'eurodéputé fait valoir qu'il a été "avocat international" et connaît à ce titre "le monde des affaires". Bruno Gollnisch, qui a notamment été professeur des universités de langue et civilisation japonaise, affirme aussi maîtriser "la langue, la culture, les usages et le droit (japonais), ce qui est un atout considérable" selon lui pour l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ghosn toujours en garde à vue

Le parquet japonais reproche à Carlos Ghosn, PDG du numéro un mondial de l'automobile Renault-Nissan-Mitsubishi (en nombre de voitures et utilitaires légers vendus en 2017), d'avoir "conspiré pour minimiser sa rétribution à cinq reprises entre juin 2011 et juin 2015". Celui-ci est soupçonné de n'avoir déclaré que 4,9 milliards de yens (environ 37 millions d'euros au cours actuel) contre près de 10 milliards de yens réellement perçus sur la période. Carlos Ghosn a vu sa garde à vue prolongée à Tokyo.