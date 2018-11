publié le 15/11/2018 à 08:46

Les tweets de Donald Trump sont toujours une alerte. Philippe Corbé a décodé hier le volet politique de ses attaques contre Emmanuel Macron. Le président américain menace aussi les vins français. A-t-il des arguments pour cela ?



En termes de relations commerciales et de taxations aucun des arguments n’est recevable. Tout d'abord, le vin n’a jamais été un sujet de contentieux entre l’Union européenne et les États-Unis. Ensuite, nos taxes sont au total plus faibles que les leurs.

Si vous décidez de partager une coupe de champagne des deux côtés de l’Atlantique voilà ce qui se passe. À Paris, le champagne californien, pas votre premier choix mais c’est la mission : comprend droits douanes 30 centimes d'euros par litre plus le droit d’accises français et la TVA.

À New-York le champagne rémois acquitte 22 centimes par litre de droits de douanes plus les taxes régionales plus les taxes locales et la dime du système de distribution et de vente d’alcool propre aux États-Unis. Résultat : une coupe de champagne revient 3 à 4 fois plus cher à New York qu’à Paris. La balance penche plutôt pour le Californien.

Une méconnaissance du sujet ?

Côté méconnaissance des sujets, Donald Trump n’a de leçon à recevoir de personne. En la matière il est comme on dit aux États-Unis "second to none". Personne à ce niveau de responsabilités ne travaille aussi peu les éléments techniques des sujets avant de s’en emparer.



C'est dommage pour un président dont le fils possède un vignoble en Virginie et qui devraient savoir qui si les vins américains ne représentent que 1% de nos importations dans ce domaine, ces achats pèsent 10% de la valeur de tous les vins étrangers vendus en France.

Les américains peuvent passer à l’acte ?

Si Donald Trump a le vin mauvais, ce serait un sale coup pour nos producteurs. Nos ventes de vins en Amérique c’est 1,6 milliards d'euros, une croissance forte, +14% l’an dernier et régulière.



Ce pays est notre premier marché étranger en valeur c’est-à-dire en euros devant le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Chine. Si d’ici Noël, il ne se tourne pas vers des sujets plus légers, comme l’armement nucléaire balistique de la Corée du Nord nos vignerons auront quelques problèmes.

Les plus

Coup de frein brutal pour la croissance allemande. C'est leur premier recul enregistré depuis trois ans.



Le Maroc va enfin avoir sa première ligne de TGV c'est le français Alstom dont le carnet de commandes est à un niveau record qui va fournir les rames.

La note

14/20 à l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms qui va proposer une appli afin de nous permettre de savoir si le débit de l'internet que l'on nous fournit est bridé ou pas. C'est bienvenu car la loi oblige les fournisseurs d'accès à fournir un service équivalent à tous leurs abonnées.