La France, le pays le plus attractif d’Europe pour les investisseurs étrangers

publié le 16/11/2018 à 09:47

La France serait le pays le plus attirant d’Europe pour les investisseurs étrangers, d’après une étude sur l’attractivité industrielle des pays européens. Les chiffres sont éloquents. Notre pays a accueilli l’an dernier 323 projets industriels, en provenance des cinq continents. C’est un bond de 54% pour la seule année 2017. Aucun autre pays de l’UE n’a été aussi attractif. Du côté de l’Allemagne, on n’a enregistré que 163 projets industriels. L’écart est notable.



C’est le fruit d’un changement de l’image française. La perception de l’Hexagone comme espace économique favorable a considérablement évolué, ce qui est probablement dû à l’élection d’Emmanuel Macron. Mais il y aussi des éléments plus techniques comme la montée en puissance du CICE, ce fameux crédit d’impôt, la loi travail qui a évolué avec de nouvelles souplesses, et une baisse du coût de la main d’œuvre. C’est ce cocktail qui a redonné de la compétitivité à l’environnement industriel tricolore. Attention, on ne peut pas pour autant sauter au plafond. Il reste quelques semelles de plomb.

Une évolution structurelle ?

On vient de surfer sur une vague d’optimisme. On tire les premiers profits d’une série de réformes. Mais on reste encore et toujours un pays suradministré et un peu schizophrène. D’un côté on accélère dans la bonne direction, mais de l’autre, on ne libère pas les freins de la fiscalité et de la complexité administrative.

Les impôts de production que payent les entreprises en France sont de 28% contre 17% seulement en Allemagne. Concrètement cela représente pour nos usines, un handicap de 13.5 milliards d’euros avant même d’avoir vissé le premier boulon. Néanmoins, ces 323 projets ont permis la création de 10.000 emplois, et globalement des emplois de bonne qualité. L’évolution est encourageante.

Les plus

L’Italie devrait privatiser pour 18 milliards d’euros de sociétés et de services publics à très court terme.

La note

15/20 au mariage entre le géant du matériel électrique Legrand et la start-up Netatmo, spécialisée dans les objets connectés. Un tandem capable de faire face à l’offensive de Google dans la maison intelligente.