Renaissance : la difficile rentrée du parti en quête d'adhérents

"Qu'il est difficile d'exister dans l'ombre du Président" se lamente un parlementaire de la majorité. À la direction de Renaissance, on ne s'en cache pas : "Il faut remobiliser les troupes" essorées après les campagnes présidentielles et législatives, et avant les élections européennes de 2024.

Premier objectif : convaincre les 27.000 "cliqueurs" - les anciens adhérents gratuits de La République en Marche - de débourser 30 euros pour cotiser à Renaissance.

"Une mission difficile", euphémisme un élu. Certains députés, eux-mêmes, n'avaient pas cotisé le mois dernier. Résultat ils se sont fait remonter les bretelles par le patron du parti, Stéphane Séjourné.



Autre objectif : réussir à se faire entendre avec des propositions bien identifiées. "Faire vivre le parti en disant que Macron est génial, ce n'est pas suffisant", s'agace un député. "Il faut appâter les gens avec les sujets du moment", dit-il.

C'est pour ça, selon nos informations, que des chantiers programmatiques vont être lancés dès le début d'année sur les superprofits, la question de la fin de vie ou encore la réforme des institutions. "Il va falloir être inventif", prévient un parlementaire, car le risque est de ne jamais franchir le mur du son.

