DÉBAT - Taxe sur les superprofits : faut-il encore plus taxer les grandes entreprises ?

Un débat qui agite la classe politique. Les entreprises dont les bénéfices ont explosé avec la crise doivent-elles être surtaxées ? La première ministre Elisabeth Borne ne l'exclut pas.

Invitée de RTL, Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis, juge cette mesure "absolument nécessaire". "Beaucoup de Français ont de plus en plus de mal, avec la hausse des prix, à se nourrir, à se loger, à se vêtir, à payer les fournitures scolaires parce que c'est la rentrée avec une hausse des prix qui est faramineuse", constate-t-elle.

A côté de ça, souligne l'élue, "il y a des méga profits réalisés par les multinationales. Donc il est temps de taxer ces superprofits pour pouvoir aussi abonder le budget de l'Etat". "Les profits exceptionnels qui ont été réalisés ces dernières années, notamment depuis 2021 (...) par certaines entreprises pétrolières, gazières ou de transports maritimes.

Taxer les entreprises de manière immédiate, c'est remettre en question une stabilité fiscale Pierre Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine

Aurélie Trouvé cite l'exemple de Total. "En 2021, l'entreprise a fait 18 milliards de bénéfices et 16 milliards rien qu'au premier semestre. Par exemple, taxer de 50% le surplus de bénéfices de 2021, cela permet de dégager plusieurs milliards d'euros", explique la députée LFI.

Face à Aurélie Trouvé, Pierre Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine, estime que "taxer les entreprises de manière immédiate, c'est remettre en question une stabilité fiscale qu'on a mis en place depuis cinq ans et qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est au plus bas depuis quinze ans". Sur RTL, il précise aussi qu'une taxe, "ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace (...) C'est beaucoup moins efficace pour les Français qui vont voir dès après-demain une réduction de 20 centimes d'euros à la pompe".

