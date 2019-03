Remaniement : qui pour remplacer Loiseau, Griveaux et Mahjoubi ?

Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi

publié le 28/03/2019 à 16:01

Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, dix personnes ont quitté le gouvernement, volontairement ou non. Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, Benjamin Griveaux porte-parole et Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du Numérique ont ajouté leurs noms à cette liste.



Appliquant la doctrine du chef de l'État qui juge incompatible d'être ministre tout en menant campagne, les ambitions de chacun auront donc pris le dessus. Nathalie Loiseau devient tête de liste pour La République En Marche pour les élections européennes. Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, eux, souhaitent se lancer dans la campagne des municipales à Paris.

Un remaniement devrait donc avoir lieu, avant lundi date du prochain Conseil des ministres. À noter qu'Édouard Philippe est en déplacement au Qatar et ne sera pas de retour avant vendredi. Qui pourraient intégrer le gouvernement ?

Clément Beaune, le conseiller Europe de Macron

Le nom de Clément Baune, le conseiller Europe d'Emmanuel Macron a le profil, selon plusieurs proches. Il connaît le chef de l'État depuis de nombreuses années. Il est au fait de tous les dossiers et les subtilités du Brexit n'ont aucun secret pour lui. Dans le contexte actuel, c'est un choix rassurant.



Autre possibilité qui aurait le mérite de ne pas faire de vagues, confier le portefeuille de Nathalie Loiseau à Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères.

Wargon, Fesneau et Attal pour le porte-parolat

Mais le président peut avoir envie d'aller plus loin ? La priorité, c'est la sortie du grand débat et les élections européennes. Mais juste après il y a les municipales. Selon les informations de RTL, Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État à la Transition écologique aurait le droit de cumuler ses fonctions à la transition écologique et le porte-parolat. Elle s'est révélée pendant le grand débat.



Édouard Philippe l'apprécie. Mais certains trouvent qu'elle manque un peu d’épaisseur politique. Le ministre des Relations avec le Parlement, le MoDem Marc Fesneau pourrait être une alternative. À moins qu'Emmanuel Macron décide de faire ce cadeau à Sébastien Lecornu ou Gabriel Attal, très à l'aise tous les deux dans les médias.

Suspens pour remplacer Mahjoubi

Peu de noms circulent encore pour remplacer Mounir Mahjoubi au poste de secrétaire d'État en charge du Numérique. Selon Franceinfo, la députée La République En Marche Paula Forteza est une hypothèse envisagée.



Le chef de l'État devra aussi veiller à la parité qu'il prône, mise à mal depuis l'entrée au gouvernement en janvier d'Adrien Taquet (Protection de l'enfance). Le gouvernement comptait jusqu'à ce jour dix-neuf hommes, y compris le Premier ministre, et dix-sept femmes.