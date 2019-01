Gouvernement : Gérald Darmanin sur le départ ?

publié le 25/01/2019 à 07:19

"Pas sûr que Gérald reste longtemps au gouvernement", m’écrivait jeudi 24 janvier à la mi-journée un vieux compagnon de route du ministre des Comptes publics. C’était quelques heures après l’annonce du décès du maire de Tourcoing, Didier Droart, 71 ans, qui avait pris la place du ministre au moment de son entrée au gouvernement. Une chose est sûre, Gérald Darmanin se pose des questions. Il consulte, pas seulement depuis hier, et ça se voit.



Depuis et malgré sa montée en gamme auprès d’Emmanuel Macron, l’ex-protégé de Xavier Bertrand, qui est resté premier adjoint de la ville de Tourcoing, n’a jamais cessé d’imaginer l’avenir. Très ambitieux, il a un temps caressé l’idée de se présenter à la mairie de Lille, sa grande voisine, avant d’y renoncer. Il a surtout toujours gardé un œil sur Tourcoing et revendiqué son ancrage local.

Déçu du dernier remaniement

Au sein du gouvernement, l’épisode du remaniement au mois d’octobre dernier l’a incontestablement déçu. Et ce alors que l’instauration du prélèvement à la source, qu'il a la responsabilité de mener à bien, rendait de toute façon difficile sa sortie du ministère du Budget. Mais le ministère dont il rêvait, celui de l’Intérieur, lui a finalement échappé malgré le soutien de Nicolas Sarkozy.

Depuis, il a pris ses distances et n’a pas hésité à faire connaître ses réticence sur le grand débat. Du côté de LaREM on le dit même quasiment invisible : "On le voit moins souvent que le Premier ministre, qui vient une fois par mois !", se désolait un responsable cette semaine.

Un retour à Tourcoing imminent ?

Alors, décidera-t-il de repartir à Tourcoing pour réinvestir sa ville à un an des municipales ? C’est la question que se posent ceux qui le connaissent : "Il a une occasion unique de sortir", me confiait hier un proche du Président, après lecture d’un article apparemment très informé des Echos, qui évoquait la "tentation" de Gérald Darmanin.



S’il le fait, croyait savoir le même proche, il plaidera sa "responsabilité locale" et ne jouera pas le désaccord de fond. La liberté de ton, ce sera "plus tard et progressivement". "Je ne suis pas convaincu qu’il soit sûr de son chemin. Il veut peut-être tester la réaction du président", modérait un ex-LR qui le connaît bien. Il a, en tout cas, peut-être abordé le sujet avec l’un de ses mentors, l’ancien président Nicolas Sarkozy qu’il a eu hier matin au téléphone.