publié le 10/10/2018 à 08:33

Un remaniement qui se fait attendre, est-ce mauvais signe pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ancien premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, explique que "prendre son temps, ce n’est pas toujours une erreur. La discussion et la réflexion, ce ne sont pas des handicaps dans la vie politique. Naturellement, l'hésitation, ce n'est pas très bien".



Invité au micro de RTL, Jean-Pierre Raffarin estime que "tout dépend de l'ampleur du remaniement. Si on remplace seulement quelqu'un, huit jours, c'est très long. Si on fait une nouvelle donne politique, avec un nouvel élan, une nouvelle visibilité, à ce moment-là, il faut prendre son temps et organiser le remaniement mais aussi la perception par les Français".

L'ancien premier ministre de Jacques Chirac distille ses conseils au président de la République : "Une grande intervention du président à la télévision, ce serait pas mal. Un discours de politique général du Premier ministre, ce serait pas mal non plus, pour définir dans les deux ans qui viennent, un peu l'action. Ça mettrait un peu de clarté dans un débat un peu confus".

La non-démission d'Édouard Philippe, ça veut plutôt dire un remaniement modeste Jean-Pierre Raffarin Partager la citation





L'Élysée a de son côté annoncé que le remaniement se fait sans démission d'Édouard Philippe. "Ça voudrait dire plutôt un remaniement modeste. On remplace le ministre de l'Intérieur et ceux qui sont jugés par le président comme n'étant pas tout à fait dans le rythme", indique Jean-Pierre Raffarin qui émet l'hypothèse de sortir du "tout en marche" et d'entrer dans une logique de "coalition".