Remaniement ministériel : quand Macron nommera-t-il son nouveau Premier ministre ?

Un nouveau conseil des ministres avec le gouvernement Castex, peut-être le dernier puisqu'Emmanuel Macron a dit lundi 9 mai qu'il savait qui serait son futur premier ministre. "Je pense que c'est le dernier mais l'arbitre est facétieux", s'amuse un ministre.

Personne n'est jamais sûr de rien avec Emmanuel Macron, c'est la règle. Dans les ministères, en tout cas, on fait comme si. Jean Castex invite tout son gouvernement demain à un dîner d'adieux dans le jardin de Matignon. Pour le reste, conseillers, ministres - et journalistes - ne peuvent qu'échafauder des scénarios. "On reste sûrement jusqu'à vendredi ou samedi", tente un proche de Jean Castex, sans exclure que ça traîne plus.

"Le bon timing c'est d'avoir le Premier ministre samedi pour le début officiel du nouveau quinquennat", préconise-t-on dans plusieurs ministères. Histoire d'avoir un gouvernement tout neuf mercredi prochain. À l'Élysée, on temporise : "seul le Président le sait, une nouvelle équipe la semaine prochaine ça serait logique, mais ça peut aussi être finalisé la semaine suivante". Bref, c'est encore nébuleux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info