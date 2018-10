publié le 05/10/2018 à 08:43

Deux jours après le départ de Gérard Collomb mercredi 3 octobre, toujours personne pour le remplacer au ministère de l'Intérieur. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui assure l'intérim en attendant un remaniement, qui pourrait être plus large qu'un simple remplacement.



Emmanuel Macron "a raison de prendre le temps de choisir les bonnes personnes", estime Aurore Bergé sur RTL vendredi 5 octobre. Sur l'éventualité d'un remaniement important, la députée REM assure que "c'est le Président et le Premier ministre qui vont décider", mais reconnaît qu'il "y a peut-être un intérêt à renforcer le gouvernement".



"On n'a pas eu l'opportunité d'arriver à valoriser ce qu'on faisait", explique Aurore Bergé. Sur le renouvellement du glyphosate pour 5 ans à l'Union européenne au lieu des 15 ans prévus, elle juge que "c'était une victoire et ça s'est un peu retourné contre nous".

La députée REM reconnaît qu'il "y a des périodes qui sont parfois plus faciles" que la séquence politique traversée par le gouvernement ce début octobre. "C'est à nous de faire en sorte que ce soit plus lisible pour les Français." Elle l'assure, "le nouveau gouvernement sera évidemment présent au conseil des ministres mercredi".