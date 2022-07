Remaniement : Abad dénonce des "calomnies ignobles" en quittant le gouvernement

Damien Abad ne fera pas partie du nouveau gouvernement. Le ministre des Solidarités, visé par une enquête du parquet de Paris pour "tentative de viol", ce qu'il conteste, laisse sa place à Jean-Christophe Combe, patron de la Croix-Rouge. "Je quitte ce ministère avec beaucoup de regrets. On ne m'aura pas laissé le temps mais jusqu'au bout j'ai assumé pleinement ma fonction de ministre. Je veux ici présenter tous mes vœux de réussite à Jean-Christophe Combe", a déclaré Damien Abad lors de la passation de pouvoir ce lundi.

Le désormais ex-ministre est ensuite revenu sur les raisons de ce départ. "Il paraissait préférable face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche jusqu'à ce que la justice confirme mon innocence", dit-il. "Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance", ajoute Damien Abad.

"Chacun devrait mesurer la violence inouïe de telles pratiques savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique", a-t-il déclaré.

