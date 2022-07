INVITÉE RTL - Aurore Bergé "ne met pas de signe égal" entre les affaires Abad et Zacharopoulou

Ce sont deux affaires qui empoisonnent le début de quinquennat de la majorité. Le ministre des Solidarités, Damien Abad, est visé par une enquête du parquet de Paris pour "tentative de viol" à la suite du dépôt de plainte d'une ancienne élue centriste, tandis que la secrétaire d'État Chrysoula Zacharopoulou est visée par trois plaintes, dont deux pour viol.

À quelques heures du remaniement ministériel, la question se pose de savoir s'ils doivent quitter ou non leur poste au gouvernement. Et pour la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, les deux affaires ne sont pas à mettre sur un pied d'égalité. "Moi, je ne fais pas absolument pas de signe égal entre les deux affaires. On dérive profondément si on considère qu'un gynécologue qui aurait éventuellement eu des gestes brusques deviendrait un gynécologue maltraitant et pourrait être mis en cause pour viol", estime-t-elle au sujet de Chrysoula Zacharopoulou dans le Grand Jury sur RTL, LCI, Le Figaro, avant de lui affirmer de "tout son soutien".

Dans le cas de Damien Abad, la situation est bien différente, puisque Aurore Bergé n'a pas souhaité lui apporter officiellement son soutien et assure que "la Première ministre prendra la bonne décision dans les heures qui viennent".

La députée des Yvelines estime toutefois "qu'à partir du moment où vous avez une enquête qui est ouverte, vous avez souvent des gens qui sont ensuite empêchés d'exercer leur fonction". Une phrase qui confirme à demi-mot que l'ancien patron des LR à l'Assemblée nationale n'a plus sa place au gouvernement.

