publié le 14/11/2018 à 09:52

Les candidatures devaient être déposées avant mardi 13 novembre, 23h59. Finalement, Pierre Person s'est retiré de la course alors que se profile l'élection du délégué général de La République En Marche. Comme il l'a expliqué dans les colonnes du Figaro, il ne s’opposera pas à Stanislas Guérini, candidat déjà déclaré qui bénéficiait de quelques soutiens dans l’exécutif.



Le patron par intérim et proche conseiller d’Emmanuel Macron, Philippe Grangeon - que le chef de l’État aurait bien aimé voir rester, mais qui n’a pas envisagé ce qu’il considérait comme une "solution de confort" - se défend d’être intervenu pour "débrancher" Pierre Person, selon une expression sans doute un peu trop vieux monde pour être acceptable en macronie.

Les rumeurs de "pressions" sur le jeune député étaient pourtant d’autant plus nombreuses que son rival est considéré comme "plus aux ordres" pour reprendre les termes d’un député de la majorité… Un autre interlocuteur du chef de l’État a d’ailleurs confié avoir entendu Emmanuel Macron dire dès la fin de semaine dernière qu’une "solution" était en passe d’être trouvée. "Ce n’est pas mon style, pas ma culture. Quand on débranche on le fait beaucoup plus tôt", se défend Philippe Grangeon à RTL.

Une confrontation inutile ?

Trop peu de choses séparaient les deux candidats pour que la confrontation vaille la peine d’être menée, explique-t-il en substance, admettant tout de même du bout des lèvres que sa préférence allait plutôt au plus politique des deux, Pierre Person. Cependant, il met également en avant la "rondeur" de Stanilas Guérini.



Ils vont grandir, c’est des passionnés, c’est ce qu’attendent les militants Philippe Grangeon Partager la citation





Quid des mises en garde de certains ténors de la majorité qui estimaient ces dernières semaines que ni l’un ni l’autre n’avaient la stature pour représenter le parti dans les négociations pour les élections européennes et municipales notamment ? "C’est sûr que si le standard c’est les gens qui tournent depuis 30 ans dans l’écosystème… Il y a 30 ans l’un n’était pas né, l’autre était à l’école primaire", ironise Philippe Grangeon, lui-même sexagénaire.



Et de poursuivre : "Mais les gens qui disent ça, je les renvoie à ce qu’on disait d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Ils vont grandir, c’est des passionnés, c’est ce qu’attendent les militants". Ça et un peu de démocratie interne, serait-on tenter d’ajouter…