publié le 04/05/2020 à 20:00

Le Sénat a rejeté ce lundi 4 mai le plan de déconfinement du gouvernement. La sénatrice PS et ancienne ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol fait partie de celles et ceux qui ont voté contre ce plan.

"On a tous bien conscience que la gestion de la crise sanitaire est un exercice difficile et nous ne sommes pas dépourvus d’empathie à l’égard du gouvernement, a-t-elle indiqué. Mais le Premier ministre n’a pas répondu à une série de questions qui lui ont été posées et une série de propositions que nous allons faire dans le débat sur la loi sur l’état d’urgence ont d’ores et déjà reçu des réponses négatives."

La sénatrice dit remettre en cause "la méthode" du gouvernement. "J’ai le sentiment que le gouvernement n’a pas toujours dit la vérité, estime-t-elle. Tout le monde sait que le discours à géométrie variable sur les masques, qui tantôt étaient inutiles, ensuite on savait pas les mettre, ensuite certains en avaient besoin et pas d’autres, dissimulait en fait la pénurie. Et on a eu la même chose avec les tests."

Pour Laurence Rossignol, le rejet de ce plan, qui n'est que symbolique puisqu'il ne s'agit pas d'un projet de loi en soit, est un "message d'alerte". "C’est un signal envoyé au gouvernement en leur disant : ’changez votre méthode, votre façon de faire. Ayez confiance en les Français. Cessez de nous raconter des histoires qui se révèlent après ne pas être vraies. Cessez d’être aussi affirmatifs quand vous n’avez pas raison de l’être (…)'."

Et de préciser : "Personne ne demande la démission de qui que ce soit. On ne va pas ajouter une crise politique à la crise sanitaire, sociale et économique".