Régionales 2021 : "On ne peut pas remettre en cause la vie démocratique", plaide Valls

publié le 23/03/2021 à 18:40

Manuel Valls, invité de RTL Soir ce mardi 23 mars, est revenu sur un potentiel report des élections régionales, prévues en juin 2021. L'ancien Premier ministre se prononce en faveur de la tenue du scrutin à la date initiale malgré la crise sanitaire. "On ne peut pas remettre en cause la vie démocratique", clame-t-il.



"En Italie, en Israël, aux États-Unis, en Espagne, on vote malgré les difficultés. La France est le pays des droits de l'homme, c'est la Révolution française, c'est la démocratie par essence. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a un an avec le deuxième tour des municipales, aujourd'hui on peut organiser, estime l'ancien chef de gouvernement. Les élections régionales doivent "avoir lieu au mois de juin."



"Je crois que ça serait un très mauvais signe envoyé" si elles étaient reportées, selon Manuel Valls, qui assure par ailleurs que "c'est dans le débat français que [je] reviens."