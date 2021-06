Régionales : l’abstention "a eu une incidence forte" sur les sondages, justifie Jean-Daniel Lévy

C'est une claque démocratique avec un record historique d'abstention : 2 électeurs sur 3 n'ont pas été voter pour ce premier tour des élections régionales et départementales. Une abstention qui justifie en partie les résultats des sondages, selon le directeur délégué d'Harris Interactive France et expert en sondage Jean-Daniel Lévy.

En effet, les sondages se sont trompés de façon spectaculaire, et notamment sur le Rassemblement national. "C'est vrai que, entre les dernières intentions de vote et la manière dont les Français ont voté, il y a un écart manifeste et avec un Rassemblement national qui avait été mesuré de manière bien plus élevée que ce qui s'est produit hier", admet Jean-Daniel Lévy.

"L'une des clés d'explication, c'est qu'il y a deux catégories de populations qui traditionnellement votent pour le RN, qui nous avaient affirmé qu'ils allaient aller voter et qui au final n'y sont pas allés", souligne le directeur du département politique et opinion citant "les jeunes d'un côté et les personnes issues des catégories populaires de l'autre".

Ça ne nous exonère pas de nos responsabilités Jean-Daniel Lévy - directeur délégué d'Harris Interactive France

"On a 80% des 18-24 ans qui ne se sont pas déplacés aux urnes et on a 75% des ouvriers qui ne se sont pas déplacés hier dans le cadre du scrutin et donc ça a eu une incidence extrêmement forte sur le résultat", justifie Jean-Daniel Lévy, qui concède que cela "ne nous exonère pas de nos responsabilités parce que ce sont des points que l'on n'a pas su mesurer à leur juste valeur".

Toutefois, le directeur délégué d'Harris Interactive France insiste : "en tout cas c'est une des clés d'explication qui permet de dire pourquoi entre les dernières intentions de vote d'un côté, et le comportement électorale réel, il y a cette différence".