Alors que le dernier jour de campagne des élections régionales et départementales bat son plein, l'inquiétude autour d'une abstention record se fait de plus en plus grande. Les sondeurs redoutent même un niveau historique, pire encore qu'en 2010 où l'abstention avait culminé à 54 %. En cas d'absence, une procuration est possible jusqu'au jour du vote.

Théoriquement, la date limite est fixée à ce dimanche 20 juin, mais attention à ne pas vous y prendre trop tard. Si vous attendez la dernière minute, il se peut que votre mairie ne reçoive pas votre procuration à temps de la part du commissariat ou de la gendarmerie de votre lieu de domiciliation. L'électeur qui veut donner procuration peut faire sa demande, soit en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, soit en version papier en téléchargeant et remplissant un formulaire.

Quoi qu'il en soit, vous devez vous rendre en personne et muni de votre pièce d'identité dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie afin que la procuration soit autorisée. Vous devez également vous assurer que la personne qui votera à votre place soit inscrite sur les listes électorales de votre commune. En raison de la crise sanitaire, un électeur peut désormais recevoir jusqu'à deux procurations, au lieu d'une seule.

Fait divers - Cédric Jubillar est dans le bureau du juge d'instructions à Toulouse. Il devrait être mis en examen, six mois après la disparition de sa femme Delphine Jubillar

Politique - Emmanuel Macron était présent au Mont Valrien ce vendredi matin pour commémorer l'appel du 18 juin 1940 du général De Gaulle. Il y a décoré notamment Léon Gautier, seul survivant du commando Kieffer.

Sport - Interrogation autour du lieu de la finale de l'Euro 2021 de football. Initialement prévue à Londres, l'hypothèse d'une délocalisation n'est pas à exclure en raison du contexte sanitaire actuel et de la quarantaine obligatoire en Angleterre.