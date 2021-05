Régionales en PACA : "Pas de bain de sang ce matin" chez Les Républicains

publié le 18/05/2021 à 15:53

Cette fois, on approche peut-être de l'épilogue dans le feuilleton Muselier. La tête de liste des Républicains aux régionales en Provence-Alpes-Côte-d'Azur s'était engagé à prendre des parlementaires de son parti sur sa liste. Or, il ne l'a pas fait, mais liste est ouverte par ailleurs à la majorité présidentielle.

D'où la tenue ce mardi 18 mai d'un nouveau conseil stratégique du parti. "Pas de bain de sang ce matin", dixit un participant. Au siège du parti, les ténors de LR sont tombés d'accord sur un point : "Oui, Renaud Muselier nous a mentis. Oui, ils nous a fait cocus, lâche un élu, mais il est trop tard pour lui retirer totalement notre soutien".

À la sortie, le patron des LR, Christian Jacob, a tenté le grand écart. "Renaud Muselier a fait une erreur politique. Il a commis une faute en cédant ainsi aux manœuvres élyséennes. Ceci étant nous sommes maintenant dans le cadre de la campagne électorale. Il est évident que nous souhaitons la victoire de Renaud Muselier, candidat Les Républicains", a-t-il déclaré.

Renaud Muselier a fauté d'après ses amis, mais le parti Les Républicains souhaite encore sa victoire. "C'est un peu alambiqué, reconnait un cadre mais c'est la moins pire des solutions. On ne va pas non plus clouer son cercueil face au RN".

De l'amertume chez les poids lourds LR qui ce matin ont surtout fait le constat de leur impuissance face au piège tendu par Emmanuel Macron.