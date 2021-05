publié le 16/05/2021 à 16:58

Le psychodrame entre Les Républicains et La République En Marche pour les élections régionales en PACA touche-t-il à sa fin ? La secrétaire d'État Sophie Cluzel a annoncé qu'elle ne présenterait finalement "pas de liste" de la majorité et a apporté son "soutien" à la liste du LR Renaud Muselier.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 16 mai, Christophe Castaner rappelait son retrait lors du second tour du scrutin en 2015 pour faire barrage au Front national devenu depuis le Rassemblement national. "Si nous ne faisons rien nous allons droit dans le mur dans cette région et le Rassemblement national peut la gagner", a affirmé le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée.

L'ancien ministre de l'Intérieur défend "une constance" de la majorité présidentielle. "Cela fait des semaines que je tends la main (...) par contre j'ai vu du côté de LR une violence quand même assez folle qui met sur le même plan le Front national et Emmanuel Macron et LaREM (...) On parle d'un risque d'élection du Front national et ils s'en fichent, ils sont prêts à sacrifier cette région, nous non", a déclaré Christophe Castaner.

Les Républicains sont plongés dans une crise à un an de l'élection présidentielle qui pourrait mener à la mort du parti, selon le politologue Brice Teinturier. Dans un entretien au Parisien, il explique que "les LR hésitent entre une ligne libérale et une ligne plus étatiste et sociale, qui peut faire fuir des électeurs LR vers Macron". "De son côté, Marine Le Pen n’a de cesse de tempérer son discours sur ces questions ou sur l’euro, justement pour séduire cette part de l’électorat républicain qui doute de ses compétences en économie", ajoute-t-il.

Christophe Castaner se charge quant à lui d'enfoncer le clou : "Il y a aujourd'hui dans ce pays et chez LR, deux droites irréconciliables, dont une totalement tournée vers le Front national (...) Il n'y a aucune idée claire chez LR depuis plusieurs années. Cela n'est pas notre faute si Christian Jacob (le président des Républicains, ndlr) pilote un bateau ivre qui n'a plus de ligne politique". Quinze candidats de la majorité présidentielle seront présents finalement sur la liste conduite par Renaud Muselier.