C'est un séisme politique qui a bouleversé le week-end du 1er mai. Le parti de Républicains a retiré son investiture à Renaud Muselier, président sortant de la région PACA, en vue des élections régionales qui se tiendront au mois de juin. La raison : son alliance avec La République en Marche qui a retiré sa liste à son profit.

Invité de RTL lundi 3 mai, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances et ancien membre des Républicains, a tenu à "saluer le courage de Renaud Muselier" et "sa constance". "Cet accord c’est l’acte de divorce définitif entre deux partis irréconciliables" depuis l'élection présidentielle de 2017, analyse-t-il.

Lors du second tour opposant Emmanuel Macron (En Marche !) à Marine Le Pen (Rassemblement national), "certains ont refusé de choisir entre Emmanuel Macron et le Front national (sic)". Il s'agit selon l'ancien candidat à la primaire de la droite, de "deux lignes incompatibles". Lui en est certain : "Le FN (sic) n'est en aucun cas une solution pour notre pays, c'est le parti de la capitulation".