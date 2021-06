Régionale en PACA : "La solution est entre les mains de Muselier", pour Sandrine Rousseau

En région PACA, le Rassemblement national arrive en tête pour le premier tour de l'élection régionale. Thierry Mariani, récolte 36,38% des voix. Derrière, Renaud Muselier, représentant des Républicains, totalise 31.91%. Tout peut basculer selon la décision de Jean-Laurent Felizia, tête de liste de l'union de la gauche, qui a récolté 15% des suffrages et refuse pour le moment de se retirer pour faire barrage à l'extrême droite.

"La question est comment on fait résistance au Rassemblement national et comment on fait en sorte que le gauche ne disparaisse pas", explique Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022, et ancienne secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie les Verts, au micro de RTL.

Pour l'écologiste, "la solution est un peu dans les mains de Muselier", qui pourrait proposer un accord technique à la gauche. "Je veux faire barrage au FN [ancien nom du Rassemblement national, NDLR]. Évidemment, c'est indispensable. Mais je pense qu'il n'y a pas que le désistement comme solution", ajoute-t-elle.

"Il y a d'autres manières de résister et en l'occurrence, tout le monde doit prendre ses responsabilités dans cette situation et dans la région PACA", conclut Sandrine Rousseau.