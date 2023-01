Réforme des retraites : premiers débats tumultueux en commission à l'Assemblée

Ce lundi 30 janvier a commencé, pour une durée de trois jours, l'examen en commission à l'Assemblée nationale du projet de réforme des retraites. Mais les débats autour du texte ont débuté dans un sacré tumulte. Dès les premières heures du débat, les députés ont donné le ton des discussions qui s'annoncent houleuses.

"On a envie de vous bousculer jusqu'au point de retirer cette réforme", a ainsi déclaré le député communiste Sébastien Jumel. "Nous allons faire rentrer la colère, ici en commission et dans l'Hémicycle". Le but des députés de l'opposition étant de mettre une grosse pression sur le gouvernement, quitte à revoir le texte de fond en comble.

Le député de la France insoumise, Antoine Léaument, veut de son côté s'attaquer à des régimes spéciaux bien spécifiques : "Nous avons proposé de supprimer un autre régime très spécial, celui du président de la République".

L'index séniors au centre des débats

Ce lundi soir, un autre sujet a occupé les discussions : celui de l'index séniors que veut mettre en place le gouvernement, mais que la gauche juge inutile. Au sein du Rassemblement national, certains députés partagent aussi ce ressenti. "Qui a proposé cet index ? C'était dans le programme d'Eric Zemmour, alors vous comprenez que nous, on est très dubitatif sur cette idée-là", a notamment déclaré l'élu d'extrême droite, Sébastien Chenu.

Le passage en commission, c'est un peu comme un tour de chauffe, a glissé un député au micro de RTL. Ce tour de chauffe doit se poursuivre jusqu'à mercredi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info