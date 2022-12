Edwige Diaz a été la cible de plusieurs perquisitions lundi 5 décembre, notamment à ses domiciles girondins, son domicile parisien et à son bureau de l'Assemblée nationale. En effet, la députée Rassemblement Nationale de la Gironde est soupçonnée d'emplois fictifs lorsqu'elle était l'assistante parlementaire locale de Jacques Colombier, alors eurodéputé, explique Mediapart. Dans le même temps, le domicile de Jacques Colombier a été perquisitionné et l'homme a été placé en garde à vue, indique Libération.

À l'origine de l'enquête, il y a une "alerte de l'association française anti-corruption Anticor", précise un communiqué diffusé par le Parquet européen. L'enquête préliminaire dirigée par le Parquet européen depuis juillet 2021 concerne "des chefs de détournement de fonds publics, complicité et recel, faits susceptibles d’avoir été commis en 2018 et 2019 et portant sur des soupçons d’emploi fictif d’assistant parlementaire européen", précise le communiqué.

"Edwige Diaz conteste tout emploi fictif et affirme avoir transmis des 'éléments de preuves' aux enquêteurs", précise Mediapart qui a contacté la députée. Contacté par Libération, l'avocat d'Edwige Diaz, Me Alexandre Varaut, indique que sa cliente est "absolument sereine" et "peut justifier chaque minute de son emploi du temps". Le Service des enquêtes judiciaires, sous la direction du Parquet européen, est en charge du dossier.

