publié le 12/01/2020 à 15:47

Le retrait par le gouvernement du fameux "âge pivot" de la réforme des retraites samedi ouvre la voie à une sortie de crise avec le retour à la négociation des syndicats réformistes, mais les opposants ne désarment pas, écartant l'hypothèse d'une fin rapide du conflit.

Les assemblées générales de lundi donneront une indication sur la poursuite du mouvement à la SNCF et à la RATP. Les manifestations de jeudi prochain seront aussi un test, alors que l'affluence décroit dans la rue : samedi, les manifestants étaient 149.000 selon le ministère de l'Intérieur, 500.000 d'après la CGT, soit un tiers de la participation de jeudi 9 (452.000 à 1,7 million).

Après plus d'un mois de grèves et de manifestations, Muriel Pénicaud affirme n'avoir aucun regret sur la méthode employée par le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. "Le seul sujet où on sera satisfait, c'est quand cette réforme aura été votée. Si on ne fait pas cette réforme avec un système à points universel, on laisse une dette à nos enfants et ça ce n'est pas bien".

La France est-elle apaisée ? "La clé ne se tourne pas en 24 heures (...) Peut-être que l'on aurait pu faire mieux, peut-être pas mais ce qui compte c'est qu'on s'y attelle", répond la ministre du Travail.