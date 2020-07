publié le 03/07/2020 à 08:28

Emmanuel Macron l'a annoncé : la réforme des retraites se fera, elle sera juste transformée. "Je suis très étonnée de ce décalage" a lancé ce vendredi matin sur RTL, Carole Delga, présidente de la région Occitanie. "Une réforme des retraites dans ce climat, n'a aucun sens", a-t-elle ajouté.

"La réforme des retraites, ce n'est pas cela qui permettra de sauver des emplois. Pour pouvoir sauver des emplois, il faut mettre en place le chômage partiel de longue durée, il faut relancer l'économie. Il faut aussi que l'argent public soit investi dans des secteurs qui peuvent rebondir facilement", explique Carole Delga.

Airbus a annoncé ce mardi 30 juin, la suppression de 15.000 postes dans le monde, dont 5.000 postes en France. En tant que capitale d'Airbus, c'est logiquement Toulouse qui va le plus en pâtir. La présidente de la région Occitanie, est revenue sur ce plan de départs ce vendredi matin sur RTL, et plus généralement des licenciements dans le secteur de l'aéronautique dans sa région. "C'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui sont supprimés. Au total, on va approcher les 20.000 emplois qui peuvent être menacés. C'est vraiment un choc très très fort. L'aéronautique n'a jamais connu une crise pareille", a-t-elle souligné.