Réforme des retraites : la France dépense-t-elle plus pour son système que ses voisins ?

La réforme des retraites est "indispensable quand on se compare en Europe" pour "sauver notre système" par répartition, a déclaré Emmanuel Macron, lundi 30 janvier 2023. La France a la réputation de dépenser davantage pour les retraites que les autres pays. Est-ce que c'est vrai ?

Il y a deux critères qui permettent de l’apprécier. Le premier, c’est de regarder la part des dépenses consacrées aux retraites dans le produit intérieur brut. En France, cette part approche les 14%. C’est l’un des chiffres les plus élevés au monde. L’Italie est devant notre pays avec plus de 15%.

À titre de comparaison, au Pays-Bas et au Royaume-Uni, on est entre 5 et 6% du PIB. C’est beaucoup plus bas que la France, mais en réalité un peu factice parce qu’il s’agit des dépenses publiques. Or dans ces deux pays, il y a des dépenses privées qui complètent la retraite. Et au total, quand on additionne public et privé, on atteint plus de 10%.

Le deuxième critère, c’est la durée de vie à la retraite. Selon l'OCDE, en France, on a une retraite qui est 5 ans plus longue que dans les autres pays (de l'OCDE). On a donc l'une des durées de retraite les plus longues au monde. Pour une double raison : on part plus tôt que les autres et notre espérance de vie est meilleure que dans bien d’autres pays.

