Réforme des retraites : de Balladur à Macron... Retour sur 30 ans de chantier à haut risque

À partir de 1993, les réformes des retraites se succèdent en France, il y en aura pas moins de six en vingt ans, avant même le projet présenté par le gouvernement d’Élisabeth Borne le 10 janvier 2023.

En 1991, Michel Rocard avait donc vu juste en déclarant à propos de la nécessité de réformer le système des retraites : "Il y a de quoi faire tomber cinq ou six gouvernements dans les prochaines années".

L'histoire mouvementée des réformes des retraites a causé des difficultés politiques profondes à ses initiateurs. Chaque réforme aura joué de tous les instruments possibles pour s’adapter à la donne économique et démographique nouvelle : la détérioration continue du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités.



En 1993, Édouard Balladur a réalisé l'une des réformes les plus importantes. À l’époque, son gouvernement instaure trois dispositions qui visent à augmenter les ressources et limiter les dépenses : 1. On passe de 150 à 160 trimestres de cotisation, soit de 37,5 à 40 ans. 2. Le calcul de la pension est fait à partir des 25 meilleures années de carrière au lieu de 10. 3. Les retraites sont indexées sur les prix et non plus sur les salaires.

6 personnes sur 10 perdront au moins 9% de pension à l’occasion de cette réforme. Le projet de 2023, qui est jugé relativement dur, l'est en réalité beaucoup moins. En tout cas, concernant le niveau des pensions.

