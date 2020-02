et AFP

publié le 10/02/2020 à 23:35

Le mouvement de grève prend de l'ampleur. FO-Cheminots a appelé à son tour lundi 10 février à une "journée morte" dans les transports le 17 février, rejoignant l'appel lancé par quatre syndicats de la RATP pour cette journée où l'Assemblée nationale commencera à examiner en séance le projet de loi de réforme des retraites.

Cinquième syndicat de la SNCF, FO-Cheminots lance "un appel national à la grève", étendant ainsi en dehors de l'Ile-de-France l'appel des syndicats Unsa, SUD, FO et Solidaires de la RATP, a indiqué Philippe Herbeck, secrétaire général de FO-Cheminots.

"Une journée morte dans les transports avec l'unité d'appel SNCF-RATP a du sens pour rappeler à ce gouvernement que c'est toujours 'Non!'" à la réforme des retraites, souligne le syndicat dans un communiqué. FO-Cheminots "va mettre tout en oeuvre pour étendre cette journée d'appel aux autres fédérations et structures cheminotes et reproduire la force de la grève qui s'est engagée le 5 décembre", au premier jour de la mobilisation contre la réforme.

"Nous réaffirmons par cette initiative que, si les manifestations de rue sont des moyens d'expression et de visibilité importants, l'outil pour la victoire est bien la grève tous ensemble pour le blocage de l'économie", poursuit le syndicat, qui "s'engagera également dans la journée d'appel interprofessionnel du 20 février".