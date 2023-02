C'est un grand classique. Lorsque le président veut parler "de la France qui se lève tôt", il file au marché de Rungis pour déambuler. Petit-déjeuner prévu avec les professionnels, une mise en jambes avant le Salon de l'agriculture, samedi, où Emmanuel Macron a prévu de faire une longue escalade, de six heures à 22h.

Le président sort donc de son palais pour parler de la valeur travail, positivement cette fois. Ses ministres ont encaissé les coups sur la pénibilité et les carrières longues. L'exécutif veut montrer que l'on peut parler travail sans que ce ne soit une corvée, et sans s'écharper. Le parti Renaissance organise ce soir une convention sur le partage de la valeur, un thème cher à une partie de la majorité, après le débat sur les superprofits. Élisabeth Borne vient d'annoncer que les dispositifs tels que la participation, l'intéressement ou les primes défiscalisées seront généralisées pour toutes les entreprises de plus de onze salariés.

La Première ministre qui, au passage, n'a pas résisté au petit tacle aux oppositions, et ceux à gauche qui défendent un "droit à la paresse" : "Certains adeptes de gros titres et de raccourcis faciles concluent bien vite que le travail n'a plus de sens dans la société contemporaine et font l'éloge de l'oisiveté. Nous savons que c'est par le travail que nous pourrons financer notre modèle social et construire une société plus juste et plus prospère."

Défendre la valeur travail, mais loin du chaudron parlementaire, et sans les oppositions pour pilonner chacun des mots des ministres. L'exécutif qui s'offre un peu de répit avant l'arrivée de la réforme des retraites au Sénat la semaine prochaine.

À écouter également dans ce journal

Affaire Palmade - Une nouvelle perquisition est en cours à son domicile de Céry-en-Bière. Elle intervient à la suite des accusations de pédopornographie et de pédophilie.

Éric Coquerel - L'enquête visant le député a été classée sans suite. Le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale faisait l'objet d'une procédure pour agression et harcèlement sexuel après les accusations d'une militante.

Guerre en Ukraine - Joe Biden a passé la matinée aux côtés de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que vendredi, cela fera un an jour pour jour que l'offensive russe a débuté. Il en a profité pour réaffirmer son soutien, mais aussi promettre davantage d'aide militaire.

