Réforme des retraites : Emmanuel Macron demande au patronat de prendre le relais

Emmanuel Macron et les représentants patronaux, 18 avril 2023.

Faute de recevoir les syndicats, le chef de l'État a accueilli le patronat, mardi 18 avril. Et le discours d'Emmanuel Macron était plus facile, puisque les patrons soutiennent la réforme des retraites depuis le début. Surtout, cette rencontre était l'occasion pour le chef de l'État de montrer que le dialogue social existe en dehors des fâcheries avec les syndicats et que le président poursuit son agenda.

Pour autant, cette rencontre avec les patrons de ne veut pas dire que l'Élysée et les dirigeants sont forcément sur la même longueur d'ondes puisque, dès lundi soir, le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, avait dit sur Twitter "nous sommes prêts à négocier, mais pas en 100 jours. Le dialogue social, ça prend du temps." Et c'est un peu l'inverse qu'Emmanuel Macron leur a dit.

La réforme des lycées professionnels doit être bouclée avant l'été. Le pacte de la vie au travail doit, lui, être conclu avant la fin de l'année, alors même qu'il comprend les questions de pénibilité, de gestion de carrière, d'emploi des seniors et c'est là, aussi, que l'on doit réintégrer les mesures sociales sucrées de la réforme des retraites.

Avancer quoi qu'il en coûte

Autrement dit, Emmanuel Macron maintient un calendrier soutenu et demande aux patrons de gérer le dialogue social pour prendre le relai sur les mesures post-retraites. Le message est donc assez clair : "négociez entre partenaires sociaux et si vous n'y arrivez pas, le gouvernement interviendra".

Et c'est aussi un message indirect envoyé aux organisations syndicales : "si vous ne venez pas discuter avec moi, ce n'est pas grave. Le gouvernement continue à avancer sans vous".

