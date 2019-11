et Marie-Pierre Haddad

publié le 10/11/2019 à 17:01

Six mois après la cacophonie sur l'âge de départ à la retraite, le gouvernement se divise à nouveau sur la "clause du grand-père" qui consiste à n'appliquer la réforme des retraites qu'aux futurs travailleurs, signe d'une fébrilité croissante à l'approche de la grève du 5 décembre.

Emmanuel Macron y songe pour ménager les régimes spéciaux, notamment la SNCF et la RATP, où se profile une grève massive. Mais pour Jean-Paul Delevoye, le recours à la "clause du grand-père" est "impossible ! Si on (le) fait pour une profession, il faut (le) faire pour tout le monde, question d'équité, ça veut dire que l'on renonce à la réforme", a-t-il déclaré mercredi au Parisien, déclenchant l'ire de ses supérieurs.

Selon Xavier Bertrand, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 10 novembre, "le gouvernement n'a pas voulu dire la vérité et ce qui se prépare c'est une réforme injuste (...) Cette réforme aboutira à une baisse généralisée des pensions". Le président de la région Hauts-de-France veut "mettre un terme aux régimes spéciaux de retraites".

"Si le gouvernement est persuadé que la réforme des retraites est bonne qu'il la mette en place au 1er janvier. On ne va pas attendre 40 ans, avec la clause du grand-père. On connaissait les calendes grecques, maintenant on va découvrir les calendes macroniennes", ajoute-t-il.